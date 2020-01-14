رسميا.. ”مؤتمر برلين“ الدولي حول ليبيا سيعقد الأحد

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في برلين، الأحد، برعاية الأمم المتحدة؛ بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في هذا البلد الذي يعيش حربا أهلية.

وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول، بينها: روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا.

لكن الشكوك تحيط بشأن انضمام طرفي الأزمة، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج إلى المؤتمر، علما بأن كليهما مدعو للمشاركة.

وأمس، فشلت جولة مفاوضات في العاصمة الروسية موسكو، في التوقيع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، بين الجيش الليبي والقوات التابعة للوفاق.

وتحدث مراقبون، خلال الساعات الماضية، عن أن نجاح مفاوضات موسكو يمكن أن يكون توطئة لمؤتمر برلين المرتقب.