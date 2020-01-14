ليبيا.. مؤشرات على رفض حفتر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

تداولت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مغادرة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق.

وقال الجيش الوطني الليبي، في صفحته الرسمية على فيسبوك فجر اليوم دون الخوض في تفاصيل ”جاهزون وعلى النصر مصممون“.

وذكر موقع آخر مرتبط بالجيش الليبي إن المشير خليفة حفتر لن يوقع مقترح السلام الذي قدمته تركيا وروسيا الاثنين.

وقالت تقارير إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قد طلبا مهلة حتى صباح اليوم لدراسة البنود المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق.

ويعكس طلب حفتر مهلة دراسة للتوقيع على الاتفاقية وجود ثغرات قد تعطل الاتفاق بالكامل رغم تصريحات لزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، قال فيها إن المحادثات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي حققت “تقدما معيّنا”.

وكشفت موسكو، الإثنين، عن ملامح مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك في ختام مفاوضات غير مباشرة بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وتتضمن مسودة الاتفاق أن ”تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة“، بالإضافة إلى ”تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار“.

وتقول مسودة الاتفاق إن ”الجانبين يعتزمان اتخاذ خطوات لاستقرار الوضع في طرابلس ومدن أخرى“.