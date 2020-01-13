تقدم في المفاوضات الليبية بموسكو دون توقيع اتفاق

انتهت جولة المفاوضات الليبية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم الإعلان عن إحراز تقدم.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: إنه تم ”إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو دون التوصل لاتفاق بعد“.

وأشار إلى أن ”بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقعت على اتفاق، لكن خليفة حفتر طلب بعض الوقت“، لافتًا إلى أن ”ممثلي الوفدين الليبيين طلبا إدراج معطيات أخرى على الوثيقة التي عرضت عليهما“.

وأضاف لافروف: ”جانبا النزاع الليبي سيقومان بدراسة الوثيقة لتوقيعها يوم غد“.

في الأثناء، قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إن قائد الجيش الوطني الليبي ”طلب حتى صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار“.