كشفت موسكو، اليوم الإثنين، عن ملامح مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك في ختام مفاوضات غير مباشرة بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وتتضمن مسودة الاتفاق أن ”تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة“، بالإضافة إلى ”تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار“.

وتقول مسودة الاتفاق إن ”الجانبين يعتزمان اتخاذ خطوات لاستقرار الوضع في طرابلس ومدن أخرى“.

وانتهت مفاوضات اليوم على طلب مهلة حتى الغد الثلاثاء للتوقيع النهائي على الاتفاق، وفق وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، الذي قال إن ”جانبي النزاع الليبي سيقومان بدارسة الوثيقة لتوقيعها يوم غد“.

ووصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج إلى موسكو، الإثنين، لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار في ضواحي العاصمة طرابلس، في أوج تحركات دبلوماسية بشأن ليبيا.

وفيما لم تؤكد روسيا ما إذا كان حفتر والسرج سيجريان لقاء مباشرا، فإن لقطات تليفزيونية أظهرت وفدي روسيا وتركيا يجتمعان بالتزامن مع تداول بنود قيل إنها لوثيقة يجرى التباحث بشأنها.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام ليبية، اليوم، بنودًا قيل إنها لوثيقة وقف إطلاق النار، تنص على ”إشراف دولي ممثل في الأمم المتحدة على الاتفاق“، بالإضافة إلى ”وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، وتأمين قوات الجيش الوطني الليبي لحقول النفط والغاز“.

كما تتضمن ”تسليم الميليشيات المسلحة أسلحتها“، و“إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية“، والاتفاق على ”الانخراط في عملية سياسية شاملة“، بناء على جهود دولية، في إشارة إلى مؤتمر برلين المرتقب.

وينص الاتفاق، وفق ما هو متداول، على الانسحاب المتبادل لقوات الجيش الليبي والأخرى التابعة لحكومة الوفاق، دون توضيح تفاصيل هذا الانسحاب، هل يشمل مناطق بالعاصمة طرابلس أم ضواحيها في المنطقة الغربية؟.

وكان رئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري، ألمح إلى أن المحادثات قد تتناول مسألة نشر ”قوات مراقبة“ لم يحدد طبيعتها، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.