وزير خارجية الجزائر يزور السعودية والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن زيارة وزير الخارجية صبري بوقادوم، يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن بوقادوم يزور البلدين ”على رأس وفد رفيع المستوى“؛ لبحث مستجدات المنطقة العربية والأزمة الليبية مع ”المسؤولين السعوديين والإماراتيين“.

وتخوض الجزائر، منذ أسابيع، مساعي دبلوماسية مكثفة، بدأها الرئيس المنتخب حديثا عبدالمجيد تبون باستقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ثم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وتركيا.

وتابع بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أن صبري بوقادوم سيستعرض ”سبيل وقف التصعيد العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق النار والتشاور؛ حول طرق دعم مسار بعث التسوية السياسية لهذه الأزمة عبر الحوار بين مختلف الأطراف الليبية“.

وظل المسؤولون الجزائريون يرافعون لصالح حل ليبي سلمي للمعضلة الليبية؛ وذلك عبر قيام حوار شامل بين الفرقاء الليبيين يقود إلى حل توافقي.