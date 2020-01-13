الرئيس الجزائري يوجه بسن قانون يجرم خطاب الكراهية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حكومته بإصدار قانون يجرم خطاب الكراهية الذي أصبح يهدد بحسبه الانسجام الوطني.

ووفق بيان للرئاسة ”وجه الرئيس تبون تعليمات للوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد“.

وأوضح أن السبب هو ”بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي“.

وتابع ”كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني“.

ودعا الرئيس الجزائري الجميع إلى ”التقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب“.

وشهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة للحراك الشعبي ما يشبه ”معارك“ عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين للمسار السياسي في البلاد، وسط تهم ”تخوين“ إلى جانب شعارات عنصرية متبادلة بين عدة مكونات ومناطق.

