 الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة غرب سرت وجنوب مصراتة

أكدت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش الوطني الليبي، سيطرت اليوم الاثنين على عدة مناطق غرب مدينة سرت وجنوب مدينة مصراتة.

وذكرت المصادر أن القوات المسلحة سيطرت علي وادي زمزم الواقع على بعد 100 كم عن مصراتة بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات حكومة الوفاق، استهدفت خلالها مقاتلات سلاح الجو مواقع المليشيات في الوادي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت الكبرى انتصار محمد في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”قوات من سلاح المشاة سيطرت على مناطق في ابو نجيم ووادي جنوب ابو قرين غربي مدينة سرت“.

ويواصل الجيش الوطني الليبي تقدمه باتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرته على مدينة سرت الساحلية الاثنين الماضي، وأعلن الجيش ليل السبت الأحد وقفا لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، يشمل المنطقة الغربية فقط، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية.