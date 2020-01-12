الجيش الليبي يواصل تقدمه في محاور شرق مصراتة

قال مصدر عسكري، إن عمليات الجيش الليبي مستمرة في المناطق العسكرية التي لا تخضع لإدارة عمليات المنطقة الغربية التي أعلن فيها وقف إطلاق نار من قبل قيادة الجيش.

وأشار الرائد حسين الدوفاني من عمليات المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للقيادة العامة، إلى أن قوات الجيش واصلت توغلها غربا وفرضت سيطرتها على مناطق ”بونجيم“ وكذلك وادي ”زمزم“ ووادي ”بي“ شرق مدينة مصراتة.

ويعتبر وادي زمزم من النقاط الاستراتيجية التي تفصل بين مناطق شرق ليبيا وغربها وتأتي السيطرة عليه بعد أن أحكمت قوات الجيش قبضتها شرق الوادي على الهيشة الجديدة وابوقرين، وسيطرت أيضا من اتجاه الجنوب الشرقي على منطقة الوشكة .

كما تأتي سيطرة الجيش على وادي بي الكبير إلى الجنوب، استكمالا للسيطرة على مناطق غرب سرت وبالتالي تظل مناطق الفصل بين قوات الجيش ومصراته تتمثل في بعض أودية المراعي ومنطقة السدادة.