”بركان الغضب“: لن نوقف إطلاق النار قبل انسحاب الجيش الليبي

أعلن عبد المالك المدني، المتحدث الإعلامي باسم عملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، بأن قواتهم لن توقف إطلاق النار إلا بعد عودة قوات الجيش إلى مواقعها قبل الرابع من أبريل الماضي.

ورغم انتهاك الهدنة التي أعلنها الجيش الليبي؛ استجابة لاقتراح روسي تركي بعد اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خرجت تصريحات رسمية من حكومة الوفاق وكذلك مسؤولين في قوات تابعة لها تؤكد بأن وقف إطلاق النار لن يتم إلا وفق شروطها.

وكتب المدني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر جاء فيها: ”لن نخذلكم كونوا واثقين في ذلك.. وبإذن الله سنحاربهم حتى نهايتهم ولن نرضى بوقف إطلاق النار إلا بعد عودة الغزاة إلى أماكنهم السابقة قبل 4/4.. والله.. لن نتخلى على الرجال“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، رحب في بيان بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الأحد، مطالبا بالشروع فورا في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة بوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة. لكن السراج وبعد ساعات أصدر بيانا ثانيا، أضاف فيه ضرورة انسحاب قوات الجيش إلى مواقعها قبل 4 أبريل الماضي .