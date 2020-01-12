الميليشيات تخرق الهدنة مجددا.. الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في طرابلس (فيديو)

أعلن مصدر عسكري ليبي، يوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس، في اختراق جديد للهدنة من قبل ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال النقيب سالم الجدايمي، من سرية الدفاع الجوي التابعة لعمليات المنطقة الغربية والمتمركزة جنوب العاصمة، إن ”الطائرة التي أسقطت كانت مزودة بقذائف هاون“.

وأشار الجدايمي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”الطائرة من الحجم الصغير الذي يستعمل عادة في أعمال الاستطلاع، غير أنه تم تحويرها لتحمل قذائف هاون“.

يذكر أن قيادة الجيش الليبي أعلنت هدنة مشروطة، بأن تلتزم بها قوات الطرف الآخر (حكومة الوفاق)، غير أنه بعد حوالي نصف ساعة بعد منتصف ليلة أمس، تم اختراق الهدنة.

ووفقا لآمر عمليات المنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، فإن الميليشيات انتهكت الهدنة باستعمال عدة أسلحة، بما فيها المدفعية، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بما صدر عن قيادة الجيش وفي انتظار التعليمات.