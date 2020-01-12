الجزائر تدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى ”تعجيل التسوية السياسية“

جددت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الأحد، دعوة أطراف النزاع في ليبيا، إلى تعجيل مسار التسوية السياسية.

وثمنت الوزارة في بيان، وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت كافة المكونات الليبية إلى حوار يقود إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الليبيين.

وشدد البيان على أن ”موقف الجزائر سيبقى ثابتا من الأزمة الليبية، وأهابت بكافة الأطراف للالتزام بقرار وقف إطلاق النار“.

وأكد ”وجوب احترام حق الشعب الليبي في العيش الآمن والمستقر؛ بعيدا عن أي تدخل أجنبي“، منوهة إلى ضرورة تفعيل حوار ليبي- ليبي يشمل جميع الأطراف.

وأورد التليفزيون الجزائري الرسمي أن الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤولياته في فرض الأمن والسلام في ليبيا“.

وجددت الجزائر مؤخرا التزامها بورقة طريق دول الجوار التي اعتمدتها كل من تونس ومصر، في ظل الانزلاقات الأمنية المتسارعة، التي تنذر بتعقيد أفق الأزمة الليبية.