الرئيس التونسي قيس سعيد في عمان بأول زيارة خارجية (صور)

زار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، سلطنة عُمان، والتقى السلطان الجديد هيثم بن طارق.

وهذه أول زيارة خارجية لقيس سعيد منذ توليه رئاسة الجمهورية في تونس.

وقالت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن الرئيس قيس سعيد زار على رأس وفد رفيع المستوى سلطنة عُمان، لـ“تقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد“.

تحول سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأحد 12 جانفي 2020 مرفوقا بوفد رفيع المستوى إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في السبت، ١١ يناير ٢٠٢٠

وتابعت الرئاسة في بيان: ”قدّم رئيس الدولة، باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي، أحر التعازي إلى صاحب الجلالة سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد وإلى كافة أفراد عائلة الفقيد العزيز“.

وتوافد على العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، العديد من القادة والزعماء لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس، ولقاء هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي تولى الحكم أمس السبت.