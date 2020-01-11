سفير ليبي جديد ينشق عن حكومة الوفاق

أعلن صلاح الدين بالحاج القائم بالأعمال في السفارة الليبية بدولة ساوتومي وبرنسيب في أفريقيا، انشقاقه عن حكومة الوفاق، لأنها ”استدعت الاستعمار التركي“، مؤكدا دعمه للحكومة المؤقتة والبرلمان والجيش الليبي.

وأشار في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، على صفحتها في موقع فيسبوك، إلى أن ”حكومة الوفاق استدعت استعمارا للبلاد، ظنا منها أنه المنقذ لها من غضب الشعب الحر“.

وأضاف: ”الشعب الليبي كلف القوات المسلحة العربية الليبية وأعطاها الثقة، وطلب منها بقيادة المشير حفتر تنظيم نفسها وحماية الوطن من الإرهاب والإخوان المسلمين“.

سفير ليبيا لدى دولة ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية ينحاز لشرعية الشعب الليبي وشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية ويدعم ويبارك انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي " الحكومة المؤقتة "‏ في السبت، ١١ يناير ٢٠٢٠

وقبل يومين أعلن صبري بركة، القائم بالأعمال في السفارة الليبية في غينيا، انشقاقه أيضا عن حكومة الوفاق.

وفي أغسطس الماضي أعلن أيضا السفير الليبي لدى أفريقيا الوسطى، انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق.