فائز السراج يزور تركيا غدا

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قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، سيزور تركيا غدا الأحد للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. ووذكرت الوكالة أن السراج سيصل إسطنبول صباح الأحد. وعندما زار السراج تركيا أواخر نوفمبر الماضي، وقع مع أردوغان اتفاقيتين، الأولى أمنية تقدم أنقرة بموجبها مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية…