فائز السراج يزور تركيا غدا

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، سيزور تركيا غدا الأحد للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووذكرت الوكالة أن السراج سيصل إسطنبول صباح الأحد.
وعندما زار السراج تركيا أواخر نوفمبر الماضي، وقع مع أردوغان اتفاقيتين، الأولى أمنية تقدم أنقرة بموجبها مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، اعتبرتها العديد من الدول انتهاكا للقانون الدولي.
ومؤخرا أعلن أردوغان أن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق التي تقاتل قوات الجيش الوطني الليبي في تخوم العاصمة.