بوتين: إذا وجد مقاتلون روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على مزاعم وجود مرتزقة تابعين لشركة ”فاجنر“ العسكرية الخاصة يقاتلون في ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، اليوم السبت، رد بوتين على سؤال بشأن هؤلاء المرتزقة، بالقول إنّه ”إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة“.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عن مشاركة متعاقدين عسكريين روس سرًا في الحرب الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس. وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين.‎

وفي السياق، قال بوتين إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين، وإنهاء الصراع.

كما قالت المستشارة الألمانية إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين، وذلك وسط دعوات تركية وروسية لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

وأضافت ميركل: ”نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا، وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين“.