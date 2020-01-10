بعد سقوط حكومة الجملي.. أحزاب تونسية تستعدّ لتشكيل جبهة برلمانية واسعة

أعلن رئيس حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي، فجر اليوم السبت، أنّه اتفق مع كتلة ”الإصلاح الوطني“، و حزب ”تحيا تونس“، و كتلة ”المستقبل“ على تقديم مبادرة وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

و قال القروي، في ندوة صحفية، إنّ هذه الأحزاب ستنطلق اليوم السبت في مشاورات بتنسيق مع رئيس البلاد، قيس سعيّد لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد سقوط الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي في ”اختبار نيل الثقة في البرلمان“.

و لم يكشف القروي عن تفاصيل المبادرة، لكن مصدرا بارزا من حزب ”قلب تونس“، أفاد لموقع ”إرم نيوز“، أن المشاورات تتركز على إطلاق جبهة برلمانية واسعة تضم 93 نائبا من كتل ”قلب تونس“ و حركة ”الشعب“ و ”الإصلاح الوطني“ و المستقبل“ و مستقلّين.

و رجّح المصدر ذاته أن تدعو الجبهة البرلمانية المرقبة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وسيكون أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عشرة أيام لبدء مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية لاختيار الشخصية الأقرب إلى تولي منصب رئيس الحكومة، على أن تُمنح لها مدة شهر واحد لتشكيل الحكومة.