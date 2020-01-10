تونس.. السلطات تحقق بفيديو صادم يوثق اعتداء امرأة على فتيات

بدأت السلطات القضائية التونسية، اليوم الجمعة، التحقيق بواقعة اعتداء امرأة تونسية على فتيات قاصرات بعد تداول مقاطع فيديو صادمة تظهر فيها المرأة وهي تتلذذ بعقاب الفتيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو تظهر فيها امرأة تونسية تعتدي على فتيات بواسطة عصا، حيث ضربتهن على اليدين والساقين.

و أثارت الواقعة جدلًا كبيرًا في صفوف التونسيين، خاصة بعد تداول عدة روايات من بينها أن المرأة صاحبة مصنع وهي تتعمد معاقبة العاملات، فيما تحدث آخرون عن علاقة ”مشبوهة“ بينها وبين الفتيات.

وقال مصدر قضائي، خلال تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إن التحقيق ”سيشمل المرأة المتهمة والفتيات المتضررات لتبين الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه المعاملة التي وصفها بأنها غير عادية، وتحديد المسؤوليات“.

من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، روضة العبيدي خلال تصريح صحفي أن الهيئة شرعت في التحري والبحث في حقيقة ما حدث، معتبرة أن التشخيص الأولي لحالة الاعتداء يشير إلى تصرف غير سوي من قبل المرأة ويكشف انتهاكًا صارخًا لحقوق الفتيات المتضررات.

من جانبه، أكد رئيس منظمة ”أمن شباب تونس“ أيمن محي الدين القاطري، أن المنظمة بصدد التحري في الواقعة، موضحًا أن المنظمة ”ستكون بالمرصاد لكل هذه التجاوزات والإخلالات التي من شأنها أن تضر بالشباب التونسي“، بحسب تعبيره.