الجيش الليبي يرد على المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، استمرار جهودها الحربية ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، المنضوية تحت حكومة الوفاق، في رد على مبادرة روسية – تركية دعت لوقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القيادة العامة أحمد المسماري، أعلن الجيش ”استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات“.

وفي حين رحب البيان بما سماها ”المبادرة الروسية“، لم يشر صراحة إلى الموافقة عليها.

وأكد بيان القيادة العامة أن ”تحقيق الاستقرار والأمن والاستجابة لمطالب التحول الديمقراطي واستئناف العملية السياسية والاتفاق على إطار وطني لتوزيع الثروة بشكل عادل دون إقصاء أو تهميش، يقودنا إلى حل الميليشات ونزع أسلحتها، وهذا ما يعد مطلبا وطنيا ودوليا“.

وأوضح: ”وذلك لكونه يقودنا إلى ترتيبات أمنية في العاصمة تنتج مشهدا أمنيا يمكن معه الحديث عن عملية سياسية فعالة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك القدرة والإرادة على تنفيذ قراراتها في كل ربوع البلاد“.