الرئيس التونسي يتلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة؛ لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسلم رسالة الملك سلمان، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يزور تونس برفقة وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في لقاء جمعه مع قيس سعيد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وجدّد الملك السعودي في رسالته التهاني باسم شعب وحكومة المملكة، بمناسبة فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق للبلاد من استقرار سياسي.

وتطرق لقاء الرئيس التونسي مع وزير الخارجية السعودي، بحسب البيان، إلى متانة العلاقات بين تونس والرياض، وتطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.