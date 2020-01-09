تونس.. نبيل القروي يتّهم النهضة بـ“التغوّل والهيمنة“

شنّ رئيس حزب ”قلب تونس”، نبيل القروي، اليوم الخميس، هجوما على حركة ”النهضة“ الإسلامية، حيث اتّهمها بـ“التغوّل“ وبالسعي إلى الهيمنة على كلّ شيء.

وقال القروي في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ حركة النهضة تغوّلت و تريد الاستحواذ على كل شيء، موضحا في هذا الصدد أن ”الحركة فازت بـ25 % من الأصوات وتريد التصرف وكأنها فازت بـ 80 % من البرلمان الجديد.

و أضاف: ”النهضة حصلت على رئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، وتريد اغتنام الفرصة وافتكاك كل شيء .. لست ضد النهضة لكننا غير موافقين على هذا التمشي ولن نسمح بحدوثه“.

كما جدد نبيل القروي، انتقاد التركيبة الحكومية المقترحة برئاسة الحبيب الجملي، مؤكدا عقب لقاء جمعه اليوم الخميس، برئيس الحكومة الحبيب الجملي أنه لم تتم استشارة الحزب حول الحكومة التي وصفها بأنّها ”حكومة كفاءات نهضوية“.

وقال القروي إن الحكومة المقترحة لا تعكس المشهد المنبثق عن الانتخابات الأخيرة، لافتا إلى أن الجملي لم يتح الفرصة للاستماع للحزب ومناقشته، وأنه اعتبر أن حزب قلب تونس ممثلا في الحكومة بوزارة وكتابة دولة، مشيرا إلى أنه يمثل القوة الثانية في البلاد، وأنه لا يبحث عن مناصب، و معبّرا عن استغرابه من تسرع الجملي في تمرير حكومته المقترحة.

و استقبل رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، صباح اليوم الخميس، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بدار الضيافة بقرطاج بالعاصمة التونسية، بعد لقاء سابق كان عقد أول أمس، قبل ساعات من انعقاد المجلس الوطني للحزب.

يُذكر أن القروي كان أكد في آخر تصريح إعلامي له، أن كتلته لن تصوت لحكومة الحبيب الجملي المقترحة ما لم يقع التعديل في تركيبتها قبل جلسة التصويت.

ومنذ أيام، أعادت ”المصالحة“ بين القروي ورئيس حزب ”تحيا تونس“، يوسف الشاهد، خلط الأوراق في المشهد السياسي التونسي، وأثارت مخاوف من إسقاط الحكومة.