وزير الخارجية الإيطالي يبحث مستجدات الأزمة الليبية في الجزائر 

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي ديمايو، دعم بلاده للجهود التي تقوم بها الجزائر لحل الأزمة الليبية، مبرزا أن دولا معنية بالمسألة تدعم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزير الإيطالي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، أكد فيه أن الدول التي زارها قبل وصوله، اليوم الخميس، إلى الجزائر، تدعم الحل السلمي مثل تركيا ومصر وبلجيكا.

في غضون ذلك، وصل إلى الجزائر وزير الخارجية المصري سامح شكري، حاملا رسالة معه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره عبد المجيد تبون، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن شكري سيبحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، ”سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وذكرت وسائل إعلام محلية جزائرية، أن مستجدات الأزمة الليبية تتصدر مباحثات الوزير الجزائري صبري بوقادوم، ونظيريه المصري والإيطالي، مع الإشارة إلى أنشطة دبلوماسية مكثفة تقوم بها الجزائر منذ أيام لحلحلة الأزمة الليبية.

وكان الرئيس الجزائري المنتخب حديثا، عبد المجيد تبون، قد استقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أدلى الرئيس الجزائري بتصريحات تؤكد موقف بلاده على التسوية السلمية للأزمة الليبية، واستبعاد خيار التدخل العسكري الأجنبي.