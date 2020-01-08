تونس.. مساءلة وزيري الداخلية والدفاع بسبب استعمال طائرات تركية للمجال الجوي للبلاد

سيخضع وزيرا الداخلية والدفاع التونسيان، إلى جلسة مساءلة في البرلمان بسبب شكوك حول استعمال طائرات عسكرية تركية للمجال الجوي التونسي.

ووجّه نائب حزب قلب تونس في البرلمان، عماد أولاد جبريل، اليوم الأربعاء، سؤالا شفاهيا إلى وزير الداخلية، هشام الفوراتي، طالبًا منه توضيح حقيقة الأخبار التي تؤكد استعمال المجال الجوي التونسي لفائدة ما سماه ”أطرافًا مجهولة“.

ووجه عماد أولاد جبريل السؤال نفسه إلى وزير الدفاع، كريم الجموسي، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بأن طائرات أقلعت من تركيا وليبيا، حطت في مطارات تونسية ثم أقلعت من جديد .

وأكّد النائب عماد أولاد جبريل في تصريح لـ“إرم نيوز“ أنه سيطالب بحضور الوزيرين في جلسة عامة بشكل مستعجل، مشددًا على أنه يرفض أي تأخير لعقد الجلسة أو مماطلة من رئاسة البرلمان في تحديد موعدها.

يذكر أن النظام الداخلي للبرلمان التونسي يفرض على كل وزير يوجه له أحد النواب سؤالاً شفاهيًا، الحضور إلى البرلمان في جلسة مساءلة والإجابة عن السؤال بشكل مباشر .

كانت الرئاسة التونسية أكدت مؤخرًا أن تركيا لم تطلب إطلاقا استعمال المجال الجوي والبحري للبلاد، وأن الأمر ”غير قابل للنقاش“ من الأساس.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة؛ ردًا على أنباء تداولت بشأن طلب أردوغان استخدام الأراضي التونسية والمجالين الجوي والبحري؛ من أجل التدخل العسكري في ليبيا، وأن الرئيس قيس سعيد رفض الطلب.

وقال البيان: ”يهم الرئاسة التونسية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة“.

وأضاف: ”لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا“.