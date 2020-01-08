الجيش الليبي يضم مطار معيتيقة لمنطقة الحظر الجوي

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم الأربعاء، توسيع منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس.

وأشار الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان بثه عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، أنّ ”الجيش الليبي وسَّع من منطقة الحظر الجوي التي فرضها سابقا فوق أجزاء من سماء العاصمة“.

وأوضح المسماري أن ”منطقة الحظر تم توسيعها لتشمل أجواء طرابلس بما فيها مطار معيتيقة الجوي اعتبارا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لهذا اليوم الأربعاء“.

وحذر شركات الطيران المدني بضرورة التقيد بهذا الحظر وعدم تعريض طائراتهم للخطر بالمرور فوق هذه الأماكن .

وكان الجيش الليبي، قد حدد منطقة حظر جوي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شملت بعض أجزاء في محيط العاصمة تشمل 7 مواقع هي منطقة المايا ومصنع القماش والكلية العسكرية بنات، ومزرعة النعام، وغرب منطقة القربولي.