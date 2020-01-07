الرئيس الجزائري يدعو أردوغان لزيارة بلاده

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسمية إلى نظيره التركي رجب طيب أوردوغان لزيارة الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة، إن تبون وجه الدعوة لأردوغان خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، بقصر المرادية.

وخلال لقائهما اليوم، أجرى وزيرا الخارجية التركي والجزائري مباحثات وتبادل وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي.

وقال الوزير التركي إن ”الاجتماع كان مفيدا“ وسمح ببحث سبل تطوير التعاون الثنائي.

وتلت الزيارة زيارة عاجلة أخرى لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى الجزائر.