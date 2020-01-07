المغرب: نرفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، رفضها لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريح صحفي على هامش حفل افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة جنوب المغرب، إن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع في ليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي في البلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن في المنطقة المغاربية برمتها.

وشدد بوريطة، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، معتبرًا أن حل النزاع ”لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا والشعب الليبي“.

وأوضح المسؤول المغربي أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقًا لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.

وجرى توقيع“اتفاق الصخيرات“ تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، في 17 كانون أول/ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأبرز بوريطة أنه لا يمكن لليبيا أن تتحول إلى ”أصل تجاري“ سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية بدلًا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.

وذكر أن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي، وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية التي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي.

وخلص بوريطة إلى أن المملكة المغربية ”تدعو مجددًا إلى حسن التقدير، وضبط النفس، واحترام الوحدة الترابية لليبيا، ومصلحة الشعب الليبي“.