مجلس رابطة العالم الإسلامي تدين التدخل التركي في ليبيا

أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الـ44 التي انعقدت في مكة المكرمة، التدخل التركي في ليبيا.

كما أدان المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“: ”تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت“.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها ”الدول الإسلامية الحريصة على وحدة الصف الإسلامي“، مثمنا في هذا الصدد جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مبادرات العمل الإسلامي المشترك ودعم جهود السلام حول العالم.

ودعا المجلس إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي بوصفها ”مظلة جامعة للدول الإسلامية، كونها تعمل على ردم الفجوات وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي“.

وأعرب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 82 دولة حول العالم عن تأييده نتائج القمة الإسلامية الذي عقدته الرابطة في مكة المكرمة في ربيع الآخر من عام 1440.