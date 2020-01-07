لصوص حاولوا سرقة ”وثائق مهمة“ من محكمة مغربية

اقتحم لصوص مبنى محكمة الاستئناف بمدينة أغادير جنوب المغرب، الثلاثاء، وحاولوا الاستيلاء على خزينتها التي تحوي ”وثائق مهمة“ وأموال متقاضين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجناة كسروا الباب الخلفي للمحكمة، ووصلوا إلى الخزنة الرئيسية، لكنهم فشلوا في فك شفرتها لسرقة ودائع المتقاضين ووثائق أخرى.

وأضافت أن ”اللصوص كسروا أبواب المكاتب الكائنة بمبنى المحكمة؛ بحثا عن أموال مفترضة ووثائق مهمة، ليتمكنوا في نهاية المطاف من سرقة مبلغ مالي لم يتجاوز 400 درهم عثروا عليه بمكتب أحد الموظفين، وبعض الوثائق“.

في الأثناء، فرضت شرطة المدينة طوقا أمنيا حول المحكمة، وفتحت تحقيقا في القضية، التي استهدفت أهم مؤسسة قضائية بالمنطقة.