الجزائر تمنع وزيرتي الصناعة والاتصالات في حكومة بدوي من السفر

قالت وسائل إعلام محلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية قررت سحب جوازي سفر وزيرتي الاتصالات والصناعة في حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي.

وتواجه آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق، جميلة تمازيرت، تهم فساد خطيرة تشمل تلاعبات بصفقات عمومية، وتنازل مشبوه على مصانع مملوكة للدولة بمبالغ زهيدة لصالح رجال أعمال.

وبدورها، تواجه وزيرة الاتصالات والبريد هدى إيمان فرعون، تهم فساد بقطاع حساس يشمل ملفات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، وبخاصة صفقات الهاتف الخلوي وشبكة الربط بخدمة الإنترنت.

وأشيع في وقت سابق أن هدى فرعون قد تزوجت من ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ولذلك جرت ترقيتها إلى كرسي الوزارة بشكل سريع ومثير للتساؤلات، دون تأكيدات رسمية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني (جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع)، تحقيقات موسعة مع الوزيرتين اللتين غادرتا الحكومة قبل نحو أسبوع.

وشهدت الجزائر قبل أسابيع موجة تحقيقات وتوقيفات واسعة لرجال أعمال كبار ومسؤولين ووزراء، تلاحقهم شبهات فساد وهدر المال العام وتلاعب بمشاريع حكومية واستغلال النفوذ ونهب العقار.