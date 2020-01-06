صمت الرئاسة التونسية عن التدخل التركي في ليبيا يثير موجة استياء واسعة

أثار صمت الرئاسة التونسية على التدخل العسكري التركي في ليبيا موجة استياء في تونس ومطالب باتخاذ موقف رسمي واضح يدين التدخل التركي في ليبيا.

وندد سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميون، بما اسموه ”ضعف الدبلوماسية التونسية“ وشددوا على ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي تونسي في هذا الملف.

وقالت الناشطة السياسية، حنان منصف، إن طبول الحرب تقرع في ليبيا وتونس بقيت بلا موقف رسمي إلى حد الآن.

وأضافت حنان منصف في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك ”طبول الحرب بدأت تقرع في الجارة ليبيا…في الأثناء لا مجلس الأمن القومي عقد ولا رئيس الجمهورية بأن له موقف.“

وتهكمت حنان منصف على ضعف الموقف الدبلوماسي التونسي قائلة “ لعل الرئيس منشغل باشتمام رائحة زيت زيتون أصيل من مطبخ تونسي خالص“، مشيرة إلى أن ما حدث أثناء زيارة الرئيس التركي أردوغان عندما قال إنه يشتم رائحة سجائر في القصر الرئاسي، فأجابه قيس سعيد بأنها رائحة أكل من مطبخ تونسي أصيل وبزيت الزيتون التونسي.

واستنكر الناشط السياسي، ناجي بكوشي، عدم دعوة تونس لمؤتمر برلين، محملا الرئاسة التونسية المسؤولية.

وأضاف ناجي بكوشي في تدوينة نشرها على صفحته ب“فيسبوك“ ”تجاهل تونس في مؤتمر برلين الذي سيعقد لمناقشة الملف الليبي، نتيجة حتمية للأداء السياسي الكارثي لرئيس الجمهورية قيس سعيد.“.

وقالت الناشطة في المجتمع المدني، منية غزلاني، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك ”كل بلدان العالم نددت بالعدوان التركي على ليبيا إلا قيس سعيد ممثل الدبلوماسية التونسية.. الخزي والعار… قيس سعيد لا يمثلني.“

واستنكر الإعلامي التونسي،علاء زعتور، صمت الرئاسة التونسية عن كل ما يحدث في الملف الليبي.

وقال علاء زعتور في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك“بينما يكتفي الرئيس التونسي قيس سعيد بموقف يركز على العموميات، في الوقت الذي يتطلب زيارة عاجلة إلى الجزائر لتنسيق المواقف.. رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير خارجية تركيا يزوران الجزائر اليوم لبحث الملف الليبي.. الرئيس التركي أردوغان يلتقي نظيره الروسي بوتين في أنقرة. إلى جانب الملف السوري، التطورات في ليبيا ستكون ضمن أجندة الرئيسان.. القاهرة تعلن عقد اجتماع وزاري الأربعاء يضم وزير خارجيتها مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث الأزمة الليبية.“