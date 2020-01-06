رئيس وزراء الجزائر يدعو لـ“حوار شامل“ لتهدئة الشارع

دعا رئيس الحكومة الجزائرية الجديدة، عبد العزيز جراد، النقابات المهنية إلى المشاركة في حوار شامل بكل القطاعات، لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس البلاد عبدالمجيد تبون.

وقال جراد، في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الحكومة تدعو ”جميع القطاعات للمشاركة في حوار يبدأ قريبا“.

ولفت إلى ضرورة تحقيق الالتزامات الاجتماعية، في ظل الاضطرابات التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها المدارس والجامعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه تلقى أوامر رئاسية لـ“العمل على تفعيل التزامات رئيس الجمهورية، وفق الأدوات الضرورية“.

وتابع: ”الحكومة عازمة على مباشرة عهد جديد يقوم على أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين“.