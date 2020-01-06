الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة جنوب سرت

سيطر الجيش الليبي، اليوم الإثنين، على مواقع جديدة جنوب مدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرقي طرابلس، والتي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق.

وفي الرابع من الشهر الماضي، أعلن الجيش الليبي بدء عملية عسكرية على مدينة سرت، التي شهدت غارات مكثفة لسلاح الجو، استهدف تمركزات مسلحة في قاعدة القرضابية وعدة مواقع بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جنوب مدينة سرت، من بينها قاعدة القرضابية بالكامل، ومعسكر كتيبة الساعدي في منطقة بوهادي، وجزيرة السواوة محور البحر في سرت.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورا تظهر سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر كتيبة الساعدي، كما تداولوا مقطع فيديو لآمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر ابسيط، من داخل المعسكر نفسه.

وبدأ الجيش قبل ساعات، باقتحام مدينة سرت من المحورين الشرقي والجنوبي، وهو ما يضع مصراتة كمرحلة قادمة في مخططه.