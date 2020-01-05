تونس.. حركة النهضة تتهم الجملي بـ“التمرد“ عليها

اتهمت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بـ“التمرّد“ عليها، على خلفية إصراره على عدم مراجعة بعض الأسماء في تركيبته الحكومية المقترحة، وفقًا لما تطالب به الحركة، وذلك في مؤشر ينذر بتوتير الأوضاع قبل أيام من عرض الحكومة على البرلمان للتصويت عليها.

وجاء ذلك، غداة إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي رفضه إدخال أي تعديلات على تركيبته الوزارية، التي قدمها، يوم الخميس الماضي، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال رئيس مجلس شورى“النهضة“عبد الكريم الهاروني، اليوم الأحد، إن ”الحبيب الجملي خرج عن سياسة النهضة“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ”للحركة تحفظات على عدد من المقترحين لتولي حقائب وزارية، بسبب قلة كفاءة البعض وشكوك في نزاهة البعض الآخر“، بحسب تعبيره، لكنه لم يذكر أسماء.

وأكد الهاروني في اختتام أشغال مجلس الشورى، أن الحركة ستطلب مراجعة الأسماء قبل موعد جلسة منح الثقة في البرلمان، الذي سيعقد الجلسة العامة للمصادقة على الحكومة المقترحة يوم 10 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشار إلى أن“التشاور مع الجملي سيتواصل بخصوص برنامج الحكومة وأولوياتها“، مؤكدًا أن قرار مجلس شورى النهضة بدعم الحكومة يلزم كل هياكل النهضة وأعضائها.

واعتبر الهاروني أن“الدعوة لإدخال تغييرات ليست مرتبطة بمنح الثقة“، مبينًا أن ”كتلة الحركة ستنضبط لقرار مجلس الشورى، وأنها ستزكي الحكومة في كل الحالات وأن الباب يبقى مفتوحًا أمام التحسينات في البرنامج والتركيبة والحزام السياسي“.

ولفت الهاروني إلى أن ”الحركة كلفت الجملي بتشكيل حكومة سياسية وقدمت في مسار المشاورات الكثير من التنازلات ولا تتحمل مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة ثورية“، موكدًا أن ”خيار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب كان رد فعل من الجملي بعد فشل المشاورات“.

من جانبه، قال عضو البرلمان، ونائب رئيس مجلس شورى حركة النهضة مختار اللموشي، إن ”خروج الحبيب الجملي عن سياسة حركة النهضة كاد يكلفه سحب التكليف منه لولا تقدير الشورى لمصلحة البلاد، وتمسك الحركة برؤيتها بأن الأصلح لإدارة البلاد هي حكومة كفاءات سياسية وإصدار قرار للكتلة بالتصويت للحكومة“.

وأوضح في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أنه ”تم التأكيد على مراجعة عدد كتاب الدولة، بل هناك من طالب بالتخلي عن هذه الخطة في كل الوزارات لكثرة الأعباء المالية ولعدم جدواها“.

غير دستورية

واعتبر نواب من الكتلة الديمقراطية، أن مطلب ”النهضة“ إدخال تغييرات على الحكومة قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة ”غير دستورية“.

وقال النائب غازي الشواشي إنه ”طالما تعهد مجلس نواب الشعب بملف طلب منح الثقة للحكومة المقترحة والصادر عن رئيس الدولة فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال تعديلات على التركيبة المقترحة قبل انعقاد الجلسة العامة“.

من جهته اعتبر النائب زهير المغزاوي، أنّ ”النهضة تواجه حالة إرباك بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية وتسعى إلى كسب الوقت وإطلاق مشاورات لتوفير حزام سياسي لها“.

وأكد أن ”حركة الشعب (التي يتولى أمانتها العامة)، لن تصوّت لهذه الحكومة“، محملًا حركة النهضة المسؤولية عن إيجاد الحزام السياسي للحكومة الجديدة“.

وتعتبر قيادات في حركة ”النهضة“ أن ”للحبيب الجملي التزامًا أخلاقيًا تجاه الحركة التي رشحته لتشكيل الحكومة الجديدة، بمعنى أن عليه الالتزام بالتوجهات العامة للحركة وبرنامجها ورؤيتها لتشكيل الحكومة، وأن يضع في الاعتبار أنها الحزب الأغلب في البرلمان“.

لكن الجملي يعتبر ذلك تدخلًا في صلاحياته، التي تقوم على فتح مشاورات مع كل الأطراف السياسية المكونة للمشهد، وقياس درجة استعداد كل طرف للمشاركة في الحكومة، قبل اتخاذ قرار تشكيل حكومة ائتلافية حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة، وهو الخيار الذي ذهب إليه الجملي ولم يُرضِ شقًا واسعًا من قيادات ”النهضة“.