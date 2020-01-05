الجيش الليبي ينفي استهداف طلبة في الكلية العسكرية في طرابس

نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، تنفيذ قواته هجوما على كلية عسكرية في العاصمة طرابلس، قالت حكومة الوفاق إنه خلف عشرات القتلى في صفوف طلبة الكلية.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: ”هذا العمل ليس من أخلاقيات الجيش الليبي ولا أهدافه، فهذا العمل إرهابي محض يستهدف تشويه عمل الجيش في طرابلس“.

وأضاف المسماري: ”الكلية جزء من العمل المستقبلي لبناء الجيش الليبي.. ستكون هذه القضية من ضمن اهتمامات القيادة العامة للجيش الليبي وستطارد المسؤولين عنها“.

ورجح المسماري بأن تكون العملية: ”تمت إما عن طريق تفجير داخل الكلية وإما باستهداف بقذيفة هاون من مكان قريب“.