مسؤول ليبي: السراج جلب الاحتلال التركي وورّطنا مع دول الجوار (فيديو إرم)

قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع، محمد عبد السلام العباني، إن الاتفاق الأمني لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمثابة ”إعلان حرب“، واصفا قرارأنقرة نشر قوات في ليبيا بـ“احتلال تركي“ للأراضي الليبية.

وأشار العباني، في مقابلة مع ”إرم نيوز“، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود أيضا مع تركيا ”تتسبب في مشكلات مع دول الجوار الليبي“، وهو ما يعتبر ”استفزازا“ لليبيين.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاقا أمنيا، وآخر مرتبطا بترسيم الحدود البحرية، أثار الأخير غضب اليونان بشكل خاص، التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.

وقال العباني إن المؤتمر الليبي الجامع يرفض اتفاقية أردوغان والسراج، ويسعى أيضا إلى ”جمع كل الأطراف الليبية في إطار حوار سياسي يجنب البلد إراقة الدماء“، من خلال ”مبادرة وطنية جامعة“ تعتمد على المصالحة، داعيا مختلف الأطراف إلى التعامل بجدية مع هذه المبادرة.

وتطرق المسؤول الليبي أيضا إلى تقييم أداء المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي قال إن أداءه ”غامض“ و“سيئ جدا“، حيث يتعرض لضغوط، أسفرت عن ”فشله“ في إدارة الأزمة.