”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ تتطلع لعفو رئاسي عن سجنائها بالجزائر

علم ”إرم نيوز“، اليوم السبت، أن قيادات سابقة في ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ المحظورة في الجزائر، تتأهب لإطلاق مبادرة جديدة بغرض العفو عن أربعة آلاف سجين إسلامي.

وفي تصريح خاص بـ“إرم نيوز“، أكد الهاشمي سحنوني، أحد كبار رموز جبهة الإنقاذ، أنه ينسق مع وجوه من الحزب الإسلامي المحظور لمراسلة الرئيس عبدالمجيد تبون بشأن آلاف المساجين الذين عاقبتهم المحاكم الخاصة بين عامي 1991 و1993 بالإعدام والمؤبد، في أعقاب ”العصيان المدني“ الذي أعلنه الإنقاذيون في حزيران/يونيو 1991، والأحداث الدامية التي أعقبت ذلك.

وتبعا لعدم تنفيذ السلطات الجزائرية عقوبة الإعدام منذ خريف العام 1992، ظل المدانون بالإعدام من سجناء المحاكم الخاصة وغيرهم رهن الاعتقال في المؤسسات العقابية بالصحراء الكبرى، بينما شهدت مرحلتا الرئيسين اليمين زروال وعبدالعزيز بوتفليقة أنباء عن استفادة المعتقلين من إجراءات عفو دون أن يتجسد ذلك فعليا.

ويصر سحنوني على إعطاء ”بعد إنساني“ لقضية سجناء المحاكم الخاصة، مشيرا إلى معاناة عوائلهم من ظروف اجتماعية سيئة للغاية، وتجشمهم عناء قطع مسافات طويلة لزيارة ذويهم، علما أن المحامي فاروق مصطفى قسنطيني الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) ظل يطلق وعودا قبل سنوات بإعادة النظر في ملفات ناشطي الحزب الإسلامي المحظور الذي فاز بالانتخابات المحلية عام 1990، وتقدم في الدور الأول من تشريعيات سنة 1991 الملغاة.

وقال سحنوني لـ ”إرم نيوز“: ”نهيب بالرئيس تبون للنظر بعين الإنصاف للآلاف من الجزائريين بينهم نساء وطاعنون في السن، يوجدون داخل غياهب السجون، ما زالوا محرومين من الحرية منذ أكثر من عقدين ونصف، وندعو صاحب القرار لتدشين مسار الجزائر الجديدة بالعفو عن مساجين يتجرعون عقوبات محاكم خاصة ظالمة، ولا يمكنهم أن يستمروا كاستثناء في عهد الحرية“.

وكانت الرئاسة الجزائرية في صيف 2014 لوحت بـ“إصدار قرار رئاسي يتضمن عفوا عاما، في خطوة تكميلية لميثاق المصالحة الوطنية المزكى شعبيا في أيلول/سبتمبر 2005، لكن أعواما عدة انقضت دون أن يفي الرئيس السابق ومدير ديوانه آنذاك، أحمد أويحيى، بوعديهما.