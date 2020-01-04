الاتحاد الأفريقي ”قلق للغاية“ من تدخل تركي محتمل في ليبيا‎

المصدر: أ ف ب

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أمس الجمعة، عن قلقه إزاء تدخل محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا نشر قواتها هناك.

ووافق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا؛ دعما لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، في مواجهة الهجوم الذي يشنه الجيش الوطني الليبي.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر، مساء أمس الجمعة، أنه ”قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة“.

وجاء في البيان أن ”التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمت بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي، وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو“.

وطالب فكي محمد أيضا المجتمع الدولي بالانضمام إلى أفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، محذرا من ”عواقب خطيرة“ لمجمل القارة.