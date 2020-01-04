الأزهر يطالب العالم بمنع التدخل الخارجي في ليبيا‎

حثت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دول العالم على منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
وأصدرت الهيئة، اليوم السبت، بيانا عقب اجتماع طارئ برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة، وأنه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل.
كما أكد بيان الأزهر الشريف على رفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.
ودعا الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج، لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها.