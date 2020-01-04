الأزهر يطالب العالم بمنع التدخل الخارجي في ليبيا‎

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حثت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دول العالم على منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة. وأصدرت الهيئة، اليوم السبت، بيانا عقب اجتماع طارئ برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على…