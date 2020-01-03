حفتر يعلن ”المواجهة والتعبئة الشاملة“ ضد التدخل التركي في ليبيا

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن المعركة الآن في ليبيا لم تعد معركة تحرير طرابلس بل أصبحت معركة ضد التدخل التركي في ليبيا.

وقال المشير خليفة حفتر في كلمة بثها تلفزيون ”الحدث“ الليبي مساء الجمعة:“نعلن المواجهة وقبول التحدي والجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ضد المستعمر الغاشم.

وأوضح:“المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير طرابلس بل أصبحت حربا ضروسا ضد مستعمر غاشم وعدو يسترجع تاريخا غاشما ضد العرب،“داعيا الشعب التركي إلى الانتفاض على رئيسه أوردوغان ومحاولاته بالتدخل العسكري في ليبيا.

وأضاف:“على الشعب التركي الشقيق أن ينتفض ضد هذا المعتوه الذي يلقي بجيشكم إلى التهلكة“.

وأردف:“هذا المعتوه يشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها“.

وتابع القائد العام للجيش الوطني الليبي بالقول:“لم يعد تحرير طرابلس محل شك من الليبيين والجيش والعالم“،مطمئنا الشعب الليبي على ”قدرة الجيش الليبي على استعادة الوطن بالكامل ودحر الإرهاب وصد العدو“.