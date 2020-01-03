مطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب

طالب حقوقيون وسياسيون في المغرب، الجمعة، السلطات في البلاد بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في البلاد، وفق رسالة وجهت للحكومة، وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا التجمع العالمي الأمازيغي (غير حكومي)، في رسالة موجهة إلى الحكومة، إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية في البلاد، فيما طالب عمر بلافريج البرلماني عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد (معارض) بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية.

وفي سؤال كتابي أرسله بلافريج للحكومة، قال إنه ”بعد اعتراف دستور 2011 بالأمازيغية كلغة رسمية ، فإنه حان الوقت لإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية“.

كما طالبت رقية الدريب الناشطة الحقوقية، في تدوينة عبر فيسبوك، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة في بلادها.

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة، إن الحكومة لم تناقش المطلب المتعلق بإقرار بداية السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس، أن ”أي قرار حول هذا المطلب سيتم الإعلان عنه في حينه“.

ويطلق الأمازيغ على رأس السنة الأمازيغية اسم “إيض يناير” (ليلة يناير)، وهو يوافق 13 كانون الثاني/يناير من كل عام.