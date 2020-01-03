برلماني تونسي: أردوغان سيقاتل في ليبيا بعناصر داعش.. وهدفه حصار مصر (فيديو إرم)

قال عضو البرلمان التونسي النائب الصافي سعيد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحارب في ليبيا بمقاتلين من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن هدفه حصار مصر والتغلغل في السودان.

وقال سعيد، في لقاء مع إرم نيوز، إن أردوغان ”يريد احتلال ليبيا، ليضم الثروات الليبية إلى تركيا، ثم يحاصر مصر من جهة الشرق، ويتغلغل لجهة السودان، وبعدها يتحالف مع إثيوبيا لقطع نهر النيل، ثم يقيم مشروعا داعشيا يمتد من السودان إلى الجزائر“.

ورفض البرلماني التونسي زيارة أردوغان لبلاده التي جرت مؤخرا، مشيرا إلى أن ما تم تداوله من تصريحات تفيد بأن زيارة أردوغان جاءت في إطار إبرام اتفاقيات تجارية غير صحيح.

وقال الصافي سعيد: إن ”الوفد الذي رافق أردوغان إلى تونس يتكون من وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات، وهو ما يعني أن الرئيس التركي زار تونس لمهمة سياسية وعسكرية في نفس الوقت“.

وحذر سعيد من أن التدخل في ليبيا يعد تدخلا في تونس، مضيفا أن ”ما يرغب في تكريسه أردوغان على الأرض هو مشروع الدولة العثمانية القديم والحديث“، مضيفا أن كل الحروب في العالم العربي من قطر إلى ليبيا وراءها أردوغان، بحد تعبيره.

وتابع البرلماني التونسي قائلا: ”نحن نتابع أردوغان ونتابع ألاعيبه في المشرق وهو جاء يهدد وجاء يداهم ولم يترك للمسؤولين في تونس التفكير في استقباله من عدمه“.

وأكد النائب التونسي أنه في حال تدخل تركيا عسكريا في ليبيا، فإن تونس قادرة على الدفاع عن أراضيها باعتبار موقعها الجغرافي والجيوسياسي إلى جانب وجود حلفائها الدوليين.