كتاب أطفال يدعو للعنف والتطرف يثير جدلا في تونس

فتحت السلطات القضائية في تونس اليوم الجمعة، تحقيقا للوقوف على حيثيات ترويج كتاب موجه للأطفال ويتضمن رسائل وصورا تحرّض على العنف والتطرف، بحسب ما أكده مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن النيابة العامة بمحافظة تطاوين جنوب البلاد باشرت التحقيق بناء على شكوى تقدم بها مسؤولون عن قطاع الطفولة بالمحافظة ونشطاء مهتمون بمجال الطفولة، داعين إلى سحب كتاب مثير للجدل موجه للأطفال قالوا إن فيه دعوات للعنف والتطرف.

وأكد المصدر أن التحقيق سيشمل الأطراف الممكن ضلوعها في نشر وتوزيع الكتاب خاصة وأنه عثر عليه بإحدى المكتبات العامة بمحافظة تطاوين، وليس في مكتبة خاصة، ما يشير إلى فرضية تورط أطراف رسمية في توزيع الكتاب وإيصاله إلى مكتبات أخرى.

وأطلق نشطاء مهتمون بمجال الطفولة في تونس الجمعة دعوات إلى سحب الكتاب الذي رأوا فيه خطابا غير ملائم للأطفال ودعوة إلى التطرف والعنف ونبذ الآخر.

وبادرت مندوبة حماية الطفولة (ممثلة وزارة المرأة والأسرة والطفولة) بمحافظة تطاوين إلى إبلاغ السلطات الجهوية والمركزية التابعة لوزارتي التربية والشؤون الثقافية بعد أن عثرت على الكتاب بمحض الصدفة بإحدى المكتبات العمومية للأطفال بالمحافظة، وبتصفحه قدرت أنه يتضمن رسائل خطيرة وخطابا محرضا على العنف لا يتلاءم وما وجب ترسيخه لدى الناشئة.

ويتضمن الكتاب الذي كُتب باللغة الفرنسية صورا ممن بينها صورة امرأة واقفة بمحطة للحافلات ومن حولها عدد من الرجال وقد تحولت رؤوسهم إلى سكاكين، ما اعتبرته المسؤولة تحريضا على العنف ضد المرأة، كما تضمن الكتاب صورة أخرى لامرأة ترتدي البرقع وهي على شاطئ البحر ومن ورائها رجل يهم بسكب دلو من الماء عليها.

وتناول الكتاب الموجه للأطفال مواضيع تشترك عند نقطة واحدة هي التطرف ونبذ الآخر، ما اعتبره مهتمون بقطاع الطفولة أمرا خطيرا، داعين إلى سحبه فورا من المكتبة أو المكتبات الأخرى إن وجد بها وإلى محاسبة من روجه.

وسبق أن تم ضبط كتب موجهة للأطفال، تطلق عليها السلطات التونسية اسم ”الكتب الموازية“ للبرامج الرسمية لوزارة التربية تتضمن نصوصا أو صورا ورسائل مسيئة لمبدأ التعايش المشترك أو مخلة بالأخلاق الحميدة، وقد تم سحبها ومنع تداولها في المكتبات.

وتخصص وزارة التربية في تونس فرق مراقبة لمتابعة محتويات الكتب المدرسية والكتب الموازية للبرامج الرسمية والتي يستعين بها التلاميذ للتدرب على حل المسائل استعدادا للامتحانات، وتخصص وزارة الشؤون الثقافية من جانبها فرقا مماثلة لمتابعة محتوى الكتب التي يتم توزيعها على المكتبات العمومية الموجهة للأطفال أو للكهول، وتتبع المكتبات العمومية في تونس وزارة الشؤون الثقافية.