ياسين وليد.. أصغر وزير في حكومة الجزائر الجديدة يسرق الأضواء

خطف الوزير الجديد في الحكومة الجزائرية، ياسين مازد وليد، الأضواء بصغر سنه، إذ لا يتجاوز عمره 26 عاما.

ويتولى ياسين مازد وليد في حكومة عبد العزيز جراد، وزارة جديدة تعنى ببعث المؤسسات الناشئة، وهي حقيبة وزارية مستحدثة غازل بها الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون شباب الجزائر، حسب مراقبين.

وينحدر الوزير الصغير من ولاية بومرداس المحاذية للعاصمة، وهو من مواليد 1994، درس تخصص العلوم التكنولوجية والرياضيات التطبيقية في جامعة ”محمد بوقرة“ في بومرداس.

وتخصص ياسين مازد وليد في تقنيات البرمجة والمعلوماتية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأشرف على دورات تدريبية في إنشاء مؤسسات مصغرة ومواقع إلكترونية جديدة.

وأثار الشاب المعين بمنصب حكومي تفاعل نشطاء جزائريين، رأوا في قرار عبد المجيد تبون اختيارا صائبا، لأنه يستجيب لتيار جارف ظل يطالب بتشبيب أجهزة الدولة، وبعضهم اعتبر أن ياسين مازد وليد أضحى في اختبار حقيقي، لأن تسيير جهاز حكومي ليس هينا أمام شاب في مقتبل العمر.

ولم يتردد آخرون في انتقاد خيار تعيين وجوه غير معروفة ولا متمرسة في التسيير الحكومي، مطلقين تعليقات ساخرة من وزراء أول حكومة بعد الحراك الشعبي، الذي أسقط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.