 توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بطرابلس بسبب سقوط صواريخ – إرم نيوز‬‎

توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بطرابلس بسبب سقوط صواريخ

توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بطرابلس بسبب سقوط صواريخ

المصدر: رويترز

قال مسؤول بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية، إن حركة الملاحة الجوية توقفت، اليوم الجمعة، في المطار الوحيد العامل بطرابلس، حتى إشعار آخر؛ بسبب سقوط صواريخ بالقرب منه.

وتكرر إغلاق وفتح المطار في السنوات الأخيرة؛ بسبب خطر القصف والضربات الجوية.

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