المغرب.. ”أساتذة التعاقد“ ينفذون إضرابا عن التدريس‎ ويلوحون بالتصعيد

نفذ الأساتذة المتعاقدون في المغرب، يوم الخميس، إضرابا عن التدريس سيمتد إلى يوم الجمعة، في كافة مناطق المملكة؛ للتنديد بـ“سياسة التضييق التي تنتهجها حكومة سعد الدين العثماني تجاههم“.

وطالب الأساتذة من خلال هذه الخطوة التصعيدية التي دعت إليها ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد“، بـ“تسوية شاملة وعادلة لأوضاعهم المهنية العالقة“.

ونظمت التنسيقية وقفات احتجاجية في عدد من المدن عبرت فيها عن رفضهم لـ“نظام التعاقد“، مطالبة الحكومة المغربية بـ“إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على غرار الدُفعات السابقة“.

وقال عبدالله قشمار، عضو لجنة إعلام التنسيقية في تصريحات صحفية، إن نسبة المشاركة في اليوم الأول من هذا الإضراب فاقت في بعض المدن نسبة 90%.

وأكد قشمار أن هذا الإضراب ”يأتي بسبب الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة خلال الشهرين الماضيين، والتضييقات التي تعرض لها الأساتذة سواء بالاستدعاءات أو الممارسات اللاتربوية“.

ولم يستبعد المتحدث تكرار سيناريو الإضراب عن التدريس الذي استمر في السنة الماضية لمدة شهرين.

وأكدت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد“ في بيان لها، أن ”مناضلي التنسيقية يتعرضون يوميا في مؤسساتهم التعليمية لكل أشكال التمييز والاستفزازات والابتزاز والشطط في استعمال السلطة“.