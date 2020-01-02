وسط اتهامات للجملي بـ“خداع“ التونسيين.. ”ضعف“ التمثيل النسائي يثير استياء من الحكومة الجديدة

فاجأت التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، المتابعين للشأن السياسي، بسبب ضعف تمثيل المرأة رغم التطمينات التي قدمها الجملي، معتبرًا أن نسبة النساء في حكومته ”تقارب النصف“.

وأثارت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة التي قال الجملي إنها في حدود 40%، جدلا، حيث أن قراءة في التشكيلة الحكومية تثبت أن النسبة الحقيقية للنساء الممثلات في الحكومة أقل بكثير.

ولم يتم تعيين سوى وزيرتين اثنتين (وزيرة المرأة ووزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد) من بين 28 وزيرًا، وسبع كاتبات دولة (من بين 15 كاتب دولة في الحكومة الجديدة).

واعتبر مراقبون أن الجملي ”خدع الرأي العام وأخلّ بالتزاماته حيث أكد قبل بدء المشاورات أنه سيراعي جانب الكفاءة مع الحرص على حضور المرأة بشكل لافت“.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الجويني لـ“إرم نيوز“، إن ”حكومة الجملي لم تختلف عن الحكومات السابقة من حيث ضعف تمثيل المرأة التي لا تمثل حتى الساعة سوى ديكور لتجميل الحكومة“، بحسب وصفها.

واعتبرت إلى أن الجملي ”تعمد المغالطة حين تحدث عن نسبة تقارب النصف، وهو في الحقيقة يتحدث عن مناصب كتّاب الدولة لا عن الحكومة بشكل عام“.

وأضافت أن ”الحديث عن تشكيل حكومة كفاءات كان يقتضي أن يوسع الجملي دائرة بحثه عن الكفاءات وأن يعتمد مبدأ التناصف حتى تنال المرأة حظها في الحكومة الجديدة“.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي المنصف التليلي: ”كان أمام الجملي فرصة تاريخية للخروج بتشكيلة حكومية تراعى بها مبادئ طالما نادى بها حقوقيون في تونس، وهي أن تكون المرأة ممثلة بنسبة النصف، خصوصًا بعد تحرره من المشاورات مع الأحزاب واتخاذه قرار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، غير أن النتائج كانت مخيبة للآمال“، بحسب تعبيره.

وأضاف التليلي لـ“إرم نيوز“، أن ”ضعف تمثيل النساء في حكومة الجملي يعطي انطباعًا بغياب الكفاءات النسائية ويُضعف من مصداقية رئيس الحكومة المكلف وقد يعكس خضوعه لضغوط من الأحزاب السياسية لتعيين قيادات منها في مناصب وزارية وذلك على حساب كفاءات نسائية مستقلة كانت أجدر بنيل تلك المناصب“، بحسب تأكيده.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، يوم الخميس، أسماء الوزراء المقترحين، والتي سلمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبدوره أحالها إلى البرلمان لنيل الثقة.