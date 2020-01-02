الإعلان عن حكومة جديدة في الجزائر

وحافظ وزراء العدل والخارجية والشؤون الدينية على مناصبهم وهم: بلقاسم زغماتي وصبري بوقادوم ويوسف بلمهدي، كما مكث وزير المالية عبد الحميد راوية ووزير المحاربين القدامى الطيب زيتوني ووزير الزراعة شريف عوماري.

وجرت إعادة وزيرين سابقين هما سيد أحمد فروخي وبشير مصيطفى إلى وزارتي الصيد البحري والاستشراف والإحصاء، بينما عين وزير الإسكان السابق كمال بلجود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.

وكشفت تشكيلة الحكومة الجديدة، عن احتفاظ رئيس البلاد عبد المجيد تبون بمنصب وزير الدفاع الوطني، محافظا بذلك على تقليد سلفه عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض التنازل عن المنصب.