من هو خالد السهيلي وزير الخارجية التونسي الجديد؟

كشف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الجملي، يوم الخميس، عن قائمة حكومته التي ضمت اسم السفير التونسي في الأردن خالد السهيلي وزيرا للشؤون الخارجية.

ولد السهيلي عام 1966 بتونس العاصمة، وهو حاصل على ماجستير في الدبلوماسية من جامعة مالطا (1997) وشهادة في ختم الدروس الدبلوماسية – بالمدرسة الوطنية للإدارة والأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وشهادة في الدراسات المتخصصة في علوم الإدارة والسياسة العامة- كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية- تونس.

وظل السهيلي سفير تونس بالمملكة الأردنية منذ أيلول سبتمبر عام 2017، إلى حين تعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية، وكان قبل ذلك ملحقا بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية.

وعين عام 2016 بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وكذلك بلجنة القيادة المكلفة ببلورة خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

كما شغل السهيلي، الذي التحق بوزارة الشؤون الخارجية والمجال الدبلوماسي منذ أكتوبر 1994، عدة مناصب دبلوماسية من بينها كاتب الشؤون الخارجية بإدارة التكوين والتحسين بين سنتي 1995 و1996، ثم كاتب الشؤون الخارجية بالإدارة العامة لأوروبا بين سنتي 1997 و2000.

وبعد نجاحه في مناظرة الارتقاء إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية سنة 2003، ترأس السهيلي قسم الإدارة العامة لأوروبا (بين 2006 و2009) وكلف بعدد من الخطط الدبلوماسية الأخرى من بينها مستشار بسفارة تونس في بوخارست، ليلتحق سنة 2014 بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية.