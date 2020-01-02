المغرب يعلن استعداده للمساهمة في حل الأزمة الليبية‎

أعلن المغرب اليوم الخميس، استعداده لبذل أي مجهود لحل الأزمة الليبية، والتي شهدت خلال الأيام الماضية تطورات متسارعة.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن المغرب ”بذل مجهودا مع الأشقاء الليبيين لحل مشكلتهم من خلال اتفاق الصخيرات، وأن المملكة مستعدة لمدّ يد العون مجددا“.

وأردف المسؤول الحكومي: ”المغرب يحترم السيادة الليبية، ويحترم كل المجهودات التي بذلت من أجل تطبيق اتفاق الصخيرات“.

وجرى توقيع ”اتفاق الصخيرات“ تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.