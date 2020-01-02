الجزائر تنفي وفاة الأخضر الإبراهيمي

نفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أخبارا تداولها نشطاء على نطاق واسع بشأن وفاة المبعوث الأممي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي الشريف: إن الدبلوماسي الأممي المخضرم ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي ”حي يرزق، وما نقل عنه مجرد إشاعة مغرضة، لا ندري مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات“.

ونسب نشطاء في وقت سابق لرئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد نعيا للإبراهيمي، قبل أن يتبين أن ذلك منقول عن حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وأكد الشريف أن رئيس الوزراء الجديد لا يملك حسابا باسمه كرئيس حكومة على ”تويتر“، وأنه لم ينشر أية معلومة تخص وفاة الإبراهيمي، لافتا إلى أن وزير الخارجية صبري بوقادوم ”اتصل اليوم الخميس بالأخضر الإبراهيمي، وطمأنه عن صحته، وهو بخير“.