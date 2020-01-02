الإفراج عن الجنرال الجزائري حسين بن حديد

أفرج القضاء الجزائري، اليوم الخميس، عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الموقوف منذ سبعة أشهر؛ بتهمة إضعاف معنويات الجيش.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فإن قاضي محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر، قرر إخلاء سبيل بن حديد، على أن تتم محاكمته في الخامس من آذار/مارس القادم.

وجاء الإفراج عن بن حديد، بعد ساعات من إطلاق سراح المعارض الأخضر بورقعة، فيما تم قبل ذلك إنهاء احتجاز عدة ناشطين، في خطوات ينظر إليها كتدابير تهدئة يعتمدها الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، تمهيدا لبدء حوار شامل مع مختلف مكونات الطبقة السياسية وأطياف الحراك الشعبي، المستمر منذ الـ 22 من شباط/فبراير الماضي.

وكان الوضع الصحي للجنرال المتقاعد قد ساء كثيرا، في الأسابيع الأخيرة، بعدما تعرض إلى كسر في الفخذ؛ إثر سقوطه أثناء الاستحمام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.

وجرى تحويل بن حديد إلى مستشفى مصطفى باشا، حيث حرص الأطباء على إبقائه من دون حركة، قبل خضوعه لجراحة عاجلة.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أجلت عدة مرات محاكمة الجنرال بن حديد، المتابع بتهمة ”الإسهام في وقت السلم بمحاولة إضعاف روح ومعنويات الجيش“.

وواجه بن حديد، في وقت سابق، تهمتي ”قذف مؤسسات دستورية“، و“إضعاف معنويات عناصر الجيش الجزائري“، وهما تهمتان تصنفان ضمن الجنايات في الجزائر.

وسبق للجنرال بن حديد أن توبع قضائيا عام 2015؛ بتهمة ”قذف مؤسسات دستورية“، بعدما جرى اعتقاله بمعية ابنه في خريف السنة ذاتها، حيث اقتيدا آنذاك إلى مركز تابع لجهاز الدرك الوطني في ضاحية الشراقة بالعاصمة.

واتهم الجنرال بن حديد حينذاك، باستعمال سلاح دون ترخيص وحيازته بشكل غير قانوني.